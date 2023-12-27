"حققت حلمي" وصول فيتور روكي لـ برشلونة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 15:14

كتب : FilGoal

فيتور روكي

وصل البرازيلي فيتور روكي إلى إسبانيا تمهيدا لبدء مشواره مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

فيتور روكي

النادي : برشلونة

برشلونة

روكي وصل إلى النادي وفي يومه الأول تجول بمرافقه وحصل على مكان في غرفة خلع الملابس قبل أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام.

اللاعب البرازيلي سيرتدي رقم 19 مع برشلونة خلال الموسم الجاري.

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وكان برشلونة قد أعلن ضم روكي قادوا من أتليتكو بارانينسي البرازيلي بداية من الموسم المقبل ولكن لحاجة الفريق لخدماته تم الاتفاق على أن ينضم خلال شهر يناير الحالي.

وقال روكي عبر موقع برشلونة: "لقد حققت حلمي، شكرا جزيلا أنا سعيد بكل ما حدث في حياتي وهذا حلم تحول إلى حقيقة".

وتابع "أعقتد أنني أحاول التعلم من المجموعة بأكملها والاستمتاع ولدي الرغبة بأن أمتلك الكرة طوال الوقت وتسجيل الأهداف أيضا".

وأضاف "الانضمام لبرشلونة كانا حلما لي منذ الصغر وليس أنا فقط ولكن العائلة بأكملها واليوم أنا هنا لأول مرة لتحقيق هذا الحلم وسأحاول مساعدة النادي بكل ما أملك لتحقيق الانتصارات".

وخاض روكي 45 مباراة الموسم الجاري وسجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

وساهم المهاجم البالغ 18 عاما في فوز البرازيل بلقب أمريكا الجنوبية للشباب وحصد لقب الهداف برصيد 6 أهداف.

برشلونة فيتور روكي
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