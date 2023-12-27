في الجول يكشف موعد انضمام صلاح لـ منتخب مصر قبل أمم إفريقيا

لن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول عن مواجهة الذهاب ضد فولام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأشارت بعض التقارير في وقت سابق إن صلاح من الممكن أن يخوض مباراة الذهاب والمقرر إقامتها يوم 8 يناير المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد صلاح سينضم لمعسكر منتخب مصر في نفس موعد باقي المحترفين المصريين.

ولن يخوض مباريات أخرى مع ليفربول عقب لقاء نيوكاسل يوم الاثنين المقبل.

وتحدد الثامن من يناير موعدا لمباراة الذهاب بين ليفربول وفولام في ملعب أنفيلد.

فيما يلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب في ملعب كرافين كوتاج في الـ22 من الشهر ذاته.

وبذلك ستكون آخر مباراة لقائد منتخب مصر قبل الانضمام للمنتخب ضد نيوكاسل في الأول من يناير 2024.

ولن يستطيع صلاح التواجد في كلا المباراتين لتواجده مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلعب منتخب مصر مباراته الأولى في دور المجموعات ضد موزمبيق في الـ14 من شهر يناير.

أما المباراة الأخيرة في دور المجموعات فستكون ضد كاب فيردي يوم لقاء الإياب بين فولام وليفربول.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار غانا وموزمبيق وكاب فيردي.