مؤتمر فورموسينيو: اللاعبون أشخاص وليسوا آلات.. وسنلعب باستراتيجية ضد الأهلي

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 14:28

كتب : FilGoal

مؤتمر ريكاردو فورموسينو - مودرن فيوتشر

يرى ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لـ مودرن فيوتشر أن محمود عبد الرحيم "جنش" من أفضل الحراس الذين دربهم في مسيرته المهنية.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال غدا الخميس في السابعة مساءً.

وقال فورموسينيو خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا 5 مباريات في 18 يوما، واللاعبون أشخاص وليسوا آلات، لذلك لعبنا بتلك الاستراتيجية في المباراة السابقة ضد بيراميدز".

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وأضاف "نؤمن بقدرتنا على خوض مباراة جيدة ونعرف حجم الأهلي، الأهلي ليس الأفضل في مصر فقط بل في إفريقيا، بالنسبة لجنش فهو من أفضل الحراس الذين دربتهم في مسيرتي المهنية".

وأردف "لابد أن نكون واقعيين، عندما نمتلك الكرة نهاجم وعندما ندافع نخسر ولدينا استراتيجية وسنلعب بها ضد الأهلي".

وأتم "أعمل الإيجاد الحلول ولا أبحث عن المشاكل، وسأبحث عن اللاعبين الجاهزين للمشاركة".

وتفوق فيوتشر على بيراميدز بعد ركلات الترجيح الماراثونية عقب نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وستقام المباراة غدا الخميس في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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