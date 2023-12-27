مؤتمر بسام: سنحاول العودة بميدالية تعوض خسارتنا للبطولة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 14:25

كتب : FilGoal

احتفال محمد بسام بهدف سيراميكا في مرمى المصري

شدد محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا على أن فريقه مصمم على الفوز بالميدالية البرونزية في كأس السوبر المصري من أجل تعويض خسارة اللقب.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

وقال بسام خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لن تكون مباراة سهلة بين الفريقين ومهمة بالنسبة لنا وسنحاول العودة بميدالية تعوضنا عن فرصة أننا أردنا الوصول للنهائي والمنافسة على البطولة.

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وتابع "نشعر بالمسؤولية ويتوقف ذلك على مدى إصرارنا والجاهزية للمباراة، ونريد أن تكون مباراة الغد تجعلنا راضين عن تلك الرحلة".

وأضاف "نثق في أنفسنا واللاعبون في حالة تركيز كبير للحصول على المركز الثالث".

وكان سيراميكا كليوباترا قد خسر من الأهلي في دور نصف النهائي بهدف دون مقابل.

كأس السوبر المصري سيراميكا كليوباترا
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