وكيله يوضح حقيقة عودة جروس لتولي تدريب الزمالك

أوضح محمد حبشي وكيل كريستيان جروس حقيقة وجود مفاوضات مع الزمالك لعودته لتدريب الفريق.

وارتبط السويسري في الساعات الأخيرة وفقا للتقارير بالعودة لتدريب الأبيض.

وقال حبشي لـ FilGoal.com: "لا يوجد مفاوضات مع الزمالك لتولي تدريب النادي".

وشدد "المدرب أغلق صفحة العودة للتدريب في مصر لظروف خاصة".

وارتبط اسم الزمالك وجروس بالعودة مجددا في السنوات الأخيرة بعد رحيله عن تدريب الفريق في 2019.

وخلال مدته مع الزمالك، فاز جروس (69 عاما) بكأس السوبر المصري السعودي وتوج بالكونفدرالية ونافس الأهلي على لقب الدوري المصري حتى الرمق الأخير.

لكنه رحل قبل آخر 3 جولات من البطولة بعدما انتهى عقده مع الفريق وخلفه خالد جلال بشكل مؤقت وخسر الزمالك الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وعمل جروس بعد ذلك مدربا للأهلي السعودي ثم شالكة الألماني والآن يشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي بازل السويسري.