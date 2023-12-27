مؤتمر الرمادي: اللاعبون شعروا بعدم التعاون التحكيمي ضد الأهلي.. وللأسف لا ننظر للأمام في مصر

شدد أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا على أن لاعبي فريقه لم يشعروا بالتعاون التحكيمي خلال مواجهة الأهلي.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز غدا الخميس في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع في كأس السوبر المصري.

وقال الرمادي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة"لا تعليق لدي على قرار إيقاف محمد إبراهيم، لاعبو فريقي شعروا بوجود عدم تعاون تحكيمي داخل الملعب، ولا أستطيع أن أهين نادي أو جمهور، من أنا لأفعل ذلك، الأهلي فاز وذلك من حقه".

واستمر "بالنسبة لي ما الفكرة من أن نصبح عصبيين لدرجة أن يخرج كل شخص عن شعوره، هل سيراميكا أكبر من الأهلي؟ لا، الحظوظ كانت متساوية، للأسف الشديد لا ننظر للأمام في مصر ونحب العودة للماضي والحديث عما فات".

وتابع "الإصابات التي تعرض لها الفريق ليست عضلية والمباراة جهدها كبير، والحالة الذهنية عندما يلعب لاعب في بطولة لأول مرة وضد الأهلي تكون مختلفة، ربما كانت الحالة الذهنية تكون عادية لو واجهنا فريقا غير الأهلي".

وواصل "الحالة الذهنية والعصبية تؤثر كثيرا على الحالة البدنية، أيضا الحالة المزاجية تؤثر بشكل أكبر لأنهم لأول مرة يشاركوا في هذه الأجواء، محمد إبراهيم لعب من قبل السوبر في أجواء مشابه لذلك لم يتأثر مثل باقي اللاعبين".

وأضاف "أتمنى في الوطن العربي ألا نفتش في الماضي، وكل ما أرتب له كيف سأعمل مع الفريق بعد العودة بعد السوبر، وكيف نبدأ من جديد لمستقبل الفريق لأنه فريق محترم، ولا أريد أن تكون هذه البطولة الهدف والمستهدف، ونريد التخطيط للفريق وإلى أين يذهب وحلمي أن ننهي الموسم ضمن الكبار في الماضي وأريد الاستفادة من الماضي".

وأتم "نريد أن يتخلى البعض عن الانتماء".

وخسر سيراميكا كليوباترا من الأهلي في دور نصف النهائي بهدف دون مقابل.

وتعرض محمد إبراهيم للطرد خلال المباراة كما تعرض لعقوبة بالإيقاف لمدة 4 مباريات بسبب السلوك غير الرياضي.