مؤتمر الرمادي: اللاعبون شعروا بعدم التعاون التحكيمي ضد الأهلي.. وللأسف لا ننظر للأمام في مصر

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 14:02

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي

شدد أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا على أن لاعبي فريقه لم يشعروا بالتعاون التحكيمي خلال مواجهة الأهلي.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز غدا الخميس في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع في كأس السوبر المصري.

وقال الرمادي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة"لا تعليق لدي على قرار إيقاف محمد إبراهيم، لاعبو فريقي شعروا بوجود عدم تعاون تحكيمي داخل الملعب، ولا أستطيع أن أهين نادي أو جمهور، من أنا لأفعل ذلك، الأهلي فاز وذلك من حقه".

أخبار متعلقة:
مؤتمر جنش: منتخب مصر؟ أنا هندي.. والمسؤولون "فاضيين للافتتاحات" وهذا سبب تأخرنا مؤتمر باتشيكو: سنلعب ضد سيراميكا بالعناصر التي لم تشارك باستمرار.. وهذا سبب اختياري لميهوب عرابي: رفعت يمر بظروف خارج كرة القدم.. وهذا سبب اتصال مورينيو بـ فورموسينيو متحدث الزمالك يكشف موقف التجديد للاعبي النادي وغرامة كهربا

واستمر "بالنسبة لي ما الفكرة من أن نصبح عصبيين لدرجة أن يخرج كل شخص عن شعوره، هل سيراميكا أكبر من الأهلي؟ لا، الحظوظ كانت متساوية، للأسف الشديد لا ننظر للأمام في مصر ونحب العودة للماضي والحديث عما فات".

وتابع "الإصابات التي تعرض لها الفريق ليست عضلية والمباراة جهدها كبير، والحالة الذهنية عندما يلعب لاعب في بطولة لأول مرة وضد الأهلي تكون مختلفة، ربما كانت الحالة الذهنية تكون عادية لو واجهنا فريقا غير الأهلي".

وواصل "الحالة الذهنية والعصبية تؤثر كثيرا على الحالة البدنية، أيضا الحالة المزاجية تؤثر بشكل أكبر لأنهم لأول مرة يشاركوا في هذه الأجواء، محمد إبراهيم لعب من قبل السوبر في أجواء مشابه لذلك لم يتأثر مثل باقي اللاعبين".

وأضاف "أتمنى في الوطن العربي ألا نفتش في الماضي، وكل ما أرتب له كيف سأعمل مع الفريق بعد العودة بعد السوبر، وكيف نبدأ من جديد لمستقبل الفريق لأنه فريق محترم، ولا أريد أن تكون هذه البطولة الهدف والمستهدف، ونريد التخطيط للفريق وإلى أين يذهب وحلمي أن ننهي الموسم ضمن الكبار في الماضي وأريد الاستفادة من الماضي".

وأتم "نريد أن يتخلى البعض عن الانتماء".

وخسر سيراميكا كليوباترا من الأهلي في دور نصف النهائي بهدف دون مقابل.

وتعرض محمد إبراهيم للطرد خلال المباراة كما تعرض لعقوبة بالإيقاف لمدة 4 مباريات بسبب السلوك غير الرياضي.

سيراميكا كليوباترا أيمن الرمادي
نرشح لكم
مؤتمر فورموسينيو: اللاعبون أشخاص وليسوا آلات.. وسنلعب باستراتيجية ضد الأهلي مؤتمر بسام: سنحاول العودة بميدالية تعوض خسارتنا للبطولة وكيله يوضح حقيقة عودة جروس لتولي تدريب الزمالك مؤتمر جنش: منتخب مصر؟ أنا هندي.. والمسؤولون "فاضيين للافتتاحات" وهذا سبب تأخرنا مؤتمر باتشيكو: سنلعب ضد سيراميكا بالعناصر التي لم تشارك باستمرار.. وهذا سبب اختياري لميهوب متحدث الزمالك يكشف موقف التجديد للاعبي النادي وغرامة كهربا عرابي: رفعت يمر بظروف خارج كرة القدم.. وهذا سبب اتصال مورينيو بـ فورموسينيو مصيلحي: حصلنا على عروض لـ مابولولو تتخطى 100 مليون جنيه.. وشرط وحيد لرحيله
أخر الأخبار
في الجول يكشف موعد انضمام صلاح لـ منتخب مصر قبل أمم إفريقيا 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فورموسينيو: اللاعبون أشخاص وليسوا آلات.. وسنلعب باستراتيجية ضد الأهلي 39 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر بسام: سنحاول العودة بميدالية تعوض خسارتنا للبطولة 42 دقيقة | الكرة المصرية
وكيله يوضح حقيقة عودة جروس لتولي تدريب الزمالك 54 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر الرمادي: اللاعبون شعروا بعدم التعاون التحكيمي ضد الأهلي.. وللأسف لا ننظر للأمام في مصر ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جنش: منتخب مصر؟ أنا هندي.. والمسؤولون "فاضيين للافتتاحات" وهذا سبب تأخرنا ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر باتشيكو: سنلعب ضد سيراميكا بالعناصر التي لم تشارك باستمرار.. وهذا سبب اختياري لميهوب ساعة | الكرة المصرية
متحدث الزمالك يكشف موقف التجديد للاعبي النادي وغرامة كهربا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز