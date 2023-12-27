مؤتمر باتشيكو: سنلعب ضد سيراميكا بالعناصر التي لم تشارك باستمرار.. وهذا سبب اختياري لميهوب

كشف جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز عن نيته في إشراك اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة مستمرة خلال الفترة الماضية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الخميس في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

وقال باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي: "الشيء الوحيد غير الجاهز في الفريق قد يكون الناحية الذهنية لأننا دائما ما نصنع الفرص أمام المرمى ولكن تسجيل الأهداف هو ما ينقصنا".

واستمر "أمام صنداونز استحوذنا على الكرة معظم المباراة وهم تراجعوا ولم يشكلوا هجمات ولم نفوز وأرى أن النتيجة لم تكن عادلة".

وتابع "ما يؤثر في استقرار الأداء والنتائج هي الإصابات الكثيرة التي تجبرنا على تغيير خطة المباريات والتدريبات كثيرا ويصعب علينا المباريات".

وشدد "اختياري لأحمد ميهوب شيء طبيعي لأنه لاعب صغير ويتدرب كل يوم بمجهود كبير، العديد من الناس انتظروا مشاركة شريف إكرامي بعد إصابة أحمد الشناوي في السوبر وصنداونز ولكنه أصيب بنزلة برد قوية وغاب عن التدريبات وكان ميهوب هو الحارس الجاهز وأنا أثق به وتمكن من إثبات نفسه".

وأكمل "قبل المباراة المدرب لا يخطئ لأنه يرى كل شيء ومن اللاعبي الجاهز وغير الجاهز ولكن الأخطاء تظهر عقب المباريات خصوصا لو تعرض الفريق للخسارة وقد ترى شيء قبل المباراة وآخر بعدها".

وأضاف "أحترم الإعلام المصري وطوال فترة عملي في مصر لم أخرج مطلقا عن النص ولم أقصد إهانة أي شخص أو الصحافة وفي المقابل أستحق أيضا أن يكون هناك احترام متبادل والسؤال حول رحيلي استفزني وشعرت بعدم الاحترام لذلك كان ردي قويا".

وأردف "كنا نستحق الفوز ضد مودرن فيوتشر ولكن التوفيق لم يحالفنا في ركلات الترجيح التي تعتمد على التركيز ولكنه غاب عن بعض اللاعبين ولذلك خسرنا ولكن نهنئ فيوتشر على الفوز لأن لغة الرياضة هي التنافس".

واستمر "سأعطي الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل مستمر لأنها فرصة لإظهار جودة الفريق ولا يوجد لاعب أساسي واحتياطي وبيراميدز سيلعب على الفوز بأي حال من الأحوال".

وأتم "ننتظر الأفضل من جميع اللاعبين في الفترة المقبلة والفريق يمتلك العديد من العناصر المميزة في جميع المراكز وأسعى حاليا لإشراك أحمد توفيق وسيف جعفر وغيرهم من الأسماء التي أثق بها".

وكان بيراميدز قد خسر من مودرن فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الترجيح التي وصلت إلى الركلة الـ 17 لكل فريق في دور نصف النهائي.