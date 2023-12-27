متحدث الزمالك يكشف موقف التجديد للاعبي النادي وغرامة كهربا

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 13:06

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك كيف يتحرك النادي في ملف تجديد اللاعبين وموقف غرامة محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال سالم عبر قناة النادي: "في البداية فكرنا في خوض كأس الرابطة بالمشاركة بفريق 2003 مع بعض اللاعبين من الفريق الأول، عبد الواحد السيد درس الأمر ووجد أن المنتخب ضم 6 لاعبين من الفريق الأول، وفضل عدم الدفع فريق الشباب بمفرده للمشاركة في البطولة".

وأضاف "أحمد سليمان أدار ملف المشاركة في وديتين بالإمارات للتحضير للفترة المقبلة في الدوري، وفرصة لجماهير الزمالك في الخليج لمتابعة الفريق، والمشاركة ستكون متعددة الفوائد".

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وأردف "سنتحرك في ملف تجديد اللاعبين خلال شهر يناير المقبل ولن ننتظر لنهاية الموسم، وكل شيء بوقته، هناك ملفات تجديد شبه محسومة، ولا أعتقد أن تجديد شيكابالا أو أوباما محل شك أو قلق، وسيتم الاستماع لرؤية الجهاز الفني في الأسماء التي ستنتهي عقودها".

وواصل "نعمل في ملف تجديد العقود بالتوازي مع حل أزمة إيقاف القيد، ونعمل على ملف القيد بقوة في الفترة الحالية".

وأكمل "أحمد سيد زيزو نجم الفريق وهو أفضل لاعب في مصر ووجوده في الزمالك شبه أساسي ولا غنى عنه في الفريق، وعقده مستمر مع الفريق لمدة موسم ونصف، وهو ملتزم داخل وخارج الملعب ولا يتلاعب بالاتفاقات".

وتابع "عمرو أدهم يعمل على عدة ملفات ومن بينها ملف غرامة كهربا، والقرار في يد فيفا وليس لنا سلطانا عليه لمعرفة سبب تأخر الغرامة".

وأتم "هناك بعض الغرامات تستمر 7-8 سنوات بحسب طبيعة الإجراءات، وهناك تركيز شديد من النادي لإنهاء الأمر، ونعمل على هذا الملف بشكل قوي".

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