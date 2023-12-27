عرابي: رفعت يمر بظروف خارج كرة القدم.. وهذا سبب اتصال مورينيو بـ فورموسينيو

كشف هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر عن أسباب اتصال جوزيه مورينيو بريكاردو فورميسينو مدرب الفريق خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز.

وقال عرابي عبر قناة الحياة: "دائما ما نقول على اللاعبين إن المتواجد يجب أن يلعب والفريق الذي يريد تحقيق الفوز لا يجب أن يعلق فشله على شماعات واللاعبين جاهزين نفسيا رغم الغيابات".

وتابع "الأهلي أيضا جاهز نفسيا مهما كان يمر بظروف صعبة أو إرهاق فهو يستطيع أن يحقق الفوز في المباريات النهائية وهذا ما نريد تعليمه للاعبين".

وكشف "فروموسينيو صديق مقرب جدا من جوزيه مورينيو وقال لي إنه اعتاد على الحديث معه كل يوم ولذلك رد عليه أثناء المؤتمر الصحفي وأخبرته بأمر العقوبة وتفهمنا الأمر ونتقبلها ومورينيو كان يتصل به لكي يعرف نتيجة المباراة".

وأضاف "لا توجد أي خلافات بين أحمد رفعت وفورميسينو ولكنه يمر بظروف خارج كرة القدم ستمر ويعود بعدها للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي".

وأتم "ناصر ماهر لاعب كبير ولكن استبعاده عن السفر مع الفريق للسوبر قرار فني من المدرب ولكن سيعود بعد ذلك أيضا مع الفريق".

وكان مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 بعد الوصول للركلة الـ 17 لكل فريق.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الأهلي غدا الخميس في نهائي كأس السوبر.

الأهلي كان قد فاز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدف دون مقابل.