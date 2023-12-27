مصيلحي: حصلنا على عروض لـ مابولولو تتخطى 100 مليون جنيه.. وشرط وحيد لرحيله

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 11:50

كتب : FilGoal

محمد مصيلحي

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على عدم تلقي فريقه أي عروض داخلية من أجل التعاقد مع كريستوفر مابولولو وصعوبة بيعه قبل التعاقد مع بديل.

وقال مصيلحي عبر قناة الحياة: "جمعتي جلسة مع طارق العشري وتناقشنا عن فترة الانتقالات والتدعيمات المطلوبة واللاعبين الذين من الممكن أن يرحلوا".

وتابع "من الممكن أن يخرج من الفريق عنصر أو عنصرين وقد نضم لاعب أجنبي ولكن طارق العشري لم يحسم تلك الأمور بشكل نهائي".

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وواصل "في الانتقالات الشتوية لا يوجد الكثير من اللاعبين واللاعب الذي يخرج في شهر يناير لن يتركه ناديه يرحل إلا إذا لم يكن بحاجة إليه".

وأضاف "حتى الآن لم يتحدث معي أي فريق في مصر من أجل ضم مابلولو ولكنه حصل على عروض خارجية".

وشدد "الموسم الماضي حصلنا على عرض كبير خارجي لمابولولو إذا تم تحويله بالجنيه المصري سيتخطى الـ 100 مليون جنيه والعروض تخطت 2 مليون دولار ولكن من الصعب أن يرحل مابولولو دون إيجاد بديل ومن الصعب أن تجد بديل للاعب مثل مابولولو".

وأتم "جميع الأندية المصرية تعاني من أزمات مادية بما فيها الأهلي ولكن أنا إذا لم أكن متواجدا في الاتحاد حاليا سيتعرض لكارثة وأي شخص قريب من النادي يعلم ذلك".

وحقق الاتحاد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ 15 في المركز الرابع من 8 مباريات وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب الصدارة.

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