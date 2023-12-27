صحيفة الراية: نادي قطر ينافس عروضا خليجية وأوروبية لضم ديانج

كشفت صحيفة "الراية" القطرية دخول نادي قطر القطري في مفاوضات لضم أليو ديانج لاعب وسط الأهلي.

يأتي ذلك بعدما وأفادت قنوات الكاس القطرية أن ديانج مرشح للعب في الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار تقرير الصحيفة القطرية إلى أن نادي قطر دخل في مفاوضات لضم المالي أليو ديانج من الأهلي بديلا للعراقي بشار رسن.

وشدد التقرير أن النادي القطري يواجه منافسة من بعض الأندية الخليجية والأوروبية، حيث تلقى اللاعب عرضا من الدوري البلجيكي.

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "لم نتلق حتى الآن أي عروض رسمية من أندية قطرية لشراء أليو ديانج حتى الآن".

وأضاف "في حالة وصول أي عروض لـ ديانج سندرس الموقف حسب رأي الجهاز الفني للرد عليه سواء بالموافقة أو لا".

ديانج البالغ من العمر 26 عاما انضم لصفوف الأهلي في 2019 قادما من مولودية الجزائر.

ومع الأهلي فاز ديانج بالدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، والسوبر المصري مرتين، والسوبر الإفريقي مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية 3 مرات.

ولعب ديانج مع الأهلي بشكل عام 203 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

في الموسم الحالي شارك ديانج مع الأهلي في 15 مباراة بمختلف البطولات.

وكانت آخر مشاركة لـ ديانج مع الأهلي في الشوط الثاني أمام اتحاد جدة السعودي في أولى مباريات الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية.