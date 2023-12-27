الرمادي يوضح موقفه من انتقال شكري لـ الزمالك

أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا موقفه من رحيل محمد شكري.

وربطت بعض التقارير شكري بالانتقال لصفوف الزمالك حال أزمة القيد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الرمادي عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد أي حديث حول رحيل محمد شكري للزمالك، وسأرفض لأنني في أشد الحاجة إليه وليس لأنه سينتقل للأبيض، إلا إذا كان المقابل المادي غير قابل للرفض".

وأكمل "رحيل لاعب عن الفريق ليس قرار المدير الفني بل استراتيجية نادي، إذا جاء للاعب عرضا بقيمة 3 ملايين يورو للاحتراف على سبيل المثال، فمن الصعب كمدير فني أن ترفض، وإذا رفضت فأنت تعاند النادي".

لاعب شباب الأهلي السابق خاض بقميص سيراميكا كيلوباترا 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6.

وتوج بلقب كأس الرابطة في نسختها الثانية وسجل شكري حينها هدفا صاروخيا من ركلة ثابتة.

وسبق أن ارتدى قميص سموحة معارا في 25 مباراة وسجل هدفا.