الرمادي يوضح موقفه من انتقال شكري لـ الزمالك

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 11:24

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - محمد شكري

أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا موقفه من رحيل محمد شكري.

محمد شكري

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الزمالك

وربطت بعض التقارير شكري بالانتقال لصفوف الزمالك حال أزمة القيد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الرمادي عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد أي حديث حول رحيل محمد شكري للزمالك، وسأرفض لأنني في أشد الحاجة إليه وليس لأنه سينتقل للأبيض، إلا إذا كان المقابل المادي غير قابل للرفض".

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وأكمل "رحيل لاعب عن الفريق ليس قرار المدير الفني بل استراتيجية نادي، إذا جاء للاعب عرضا بقيمة 3 ملايين يورو للاحتراف على سبيل المثال، فمن الصعب كمدير فني أن ترفض، وإذا رفضت فأنت تعاند النادي".

لاعب شباب الأهلي السابق خاض بقميص سيراميكا كيلوباترا 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6.

وتوج بلقب كأس الرابطة في نسختها الثانية وسجل شكري حينها هدفا صاروخيا من ركلة ثابتة.

وسبق أن ارتدى قميص سموحة معارا في 25 مباراة وسجل هدفا.

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