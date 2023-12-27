وكيله: قفة تلقى عرضا من سويسرا.. والزمالك الأكثر اهتماما بضمه

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 11:08

كتب : FilGoal

أحمد أمين قفة يحتفل بهدف إنبي في المصري

كشف أحمد رأفت وكيل أحمد أمين "قفة" لاعب إنبي وصول عرض احتراف لمهاجم الفريق البترولي، والأكثر اهتماما لضم اللاعب من مصر.

ويتألق قفة الموسم الجاري بقميص الفريق البترولي حيث سجل 3 أهداف وصنع 1 في 7 مباريات بالدوري المصري.

وقال رأفت عبر MBC مصر: "في بداية الموسم وصل للاعب أكثر من عرض، وأيمن الشريعي رئيس النادي أغلق الباب حينها أمام رحيل أي لاعب عن النادي".

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وأوضح "وصل عرض خلال آخر 48 ساعة من أحد الأندية السويسرية لضم قفة، وهو عرض مناسب بالنسبة لنا، وأولويات اللاعب الاحتراف وهي حلم حياته".

وتابع "الأهلي والزمالك وبيراميدز يحتاجون مهاجما، وأرقامه توضح سبب طلب الأندية لضمه".

وأتم "الزمالك الأكثر اهتماما بضمه".

المهاجم البالغ 27 عاما ينتهي تعاقده مع إنبي في 2025 وسجل مع الفريق البترولي 14 هدفا وصنع 2 في 38 مباراة.

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