أحمد سليمان: لم نتداول أي أسماء لشركة الكرة في الزمالك.. وسبب عدم المشاركة بكأس الرابطة

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك حقيقة تولى أيمن ممدوح عباس رئاسة شركة الكرة في النادي، وسبب عدم المشاركة في كأس الرابطة.

وقال سليمان عبر قناة MBC مصر: "الزمالك يحب الحفاظ وتقويم أبناءه، وهو شيء وارد حدوثه، النادي مر بظروف صعبة الفترة الماضية والكل تكاتف، وهناك تحسن ملحوظ داخل الفريق، عندما يخطئ ابنك لن تطرده بل يلتزم ويدخل في المجموعة".

وأوضح "لا يوجد أزمات بين أحمد فتوح وشيكابالا، وما حدث بينهما مثل خلاف بين شقيقين، ودور مجلس الإدارة أن يفعل الصالح للنادي، والأوضاع تتحسن بعد تولينا مهمة الإشراف على النادي".

وردا على تولى أيمن ممدوح عباس لرئاسة شركة الكرة شدد قائلا: "هناك ملفات يديرها مجلس الإدارة وهاني برزي مُكلف بإنشاء شركة كرة وشركات اقتصادية أخرى لنادي الزمالك، أيمن ممدوح عباس لا يسعى لأي منصب وهدفه عودة الزمالك لوضعه الطبيعي".

وشدد "وكل ما يثار عن رئاسة شركة الكرة في نادي الزمالك ليس صحيحا، ولم نتداول أي أسماء".

وواصل عن عدم المشاركة في كأس الرابطة: "نريد المشاركة في كل المسابقات، وتلقينا العديد من العروض للمشاركة في بطولات ودية في يناير المقبل، وسنخوض معسكرين بين 18 وحتى 29 يناير 2024 في إماراتي أبو ظبي ودبي".

وأردف "الزمالك هو الوحيد الذي سيتقاضى مبالغ مالية تليق باسمه نظير المشاركة في البطولتين بالإضافة لتحمل تكلفة الإقامة والسفر".

وأتم "مجلس الإدارة درس قرار الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة بسبب تعارضها مع الدورتين الوديتين في ظل الإصابات التي ضربت الفريق وتواجد لاعبين مع منتخب مصر الأولمبي".

ولن يشارك الزمالك في النسخة الثالثة من كأس الرابطة رفقة الأهلي بعد اعتذار القطبين عن عدم المشاركة.

ويشارك الزمالك في بطولة ودية أولى خلال الفترة ما بين 18 يناير إلى 24 يناير بجانب الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

ثم يتبعها ببطولة كأس التحدي في الفترة ما بين 26 إلى 28 يناير.

وستجمع البطولة بين الزمالك والرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

وتقام مباريات البطولة على استاد آل مكتوم في دبي.