سام مرسي: نلعب أمام 30 ألف مشجع بينما تستمر المحنة في فلسطين

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 10:35

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش

وجه سام مرسي لاعب إبسويتش تاون رسالة جديدة لدعم فلسطين عقب نهاية مباراة فريقه ضد ليستر سيتي.

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

إبسويتش تاون

وتعادل إبسويتتش مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الـ 24 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأسهم مرسي في تسجيل هدف التعادل لفريقه بالدقيقة الأخيرة من المباراة بتسديدة غيرت اتجاهها من المدافع وسكنت الشباك.

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وقال مرسي عبر شبكة سكاي سبورتس: "نتشرف بالتواجد هنا أمام 30 ألف مشجع ومع هذا الفريق الرائع، بينما تستمر المحنة في فلسطين".

وتابع "نحن محظوظين لأننا نلعب كرة القدم من أجل العيش، صحيح تعادلنا ولكننا نؤدي بشكل جيد ونستمتع بما نقدمه وسعداء بتواجدنا في هذا المركز".

قائد إبسويتش يتواجد في القائمة المبدئية لمنتخب مصر التي سيتم الاختيار منها القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2023 خلال شهر يناير المقبل.

صاحب الـ 32 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي مع إبسويتش في 23 مباراة وخلالها سجل هدفين وصنع ثلاثة.

وارتفع رصيد إبسويتش تاون للنقطة الـ 53 في المركز الثاني المؤهل مباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط عن ساوثامبتون صاحب المركز الثالث و6 نقاط عن ليستر المتصدر.

سام مرسي فلسطين إبسويتش تاون
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