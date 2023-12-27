تنس - سابالينكا تتوج بلقب كأس موسم الرياض على حساب أنس جابر

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 10:25

كتب : هاني العوضي

البيلاروسية أريانا سابالينكا - التونسية أُنس جابر

حققت البيلاروسية أريانا سابالينكا لقب بطولة كأس موسم الرياض للتنس على حساب التونسية أُنس جابر.

وتفوقت الروسية المصنفة الثانية على العالم بنتيجة شوطين مقابل شوط في اللقاء.

وتقدمت أُنس في المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، لكن خطفت الروسية الفوز في المجموعتين الثانية والثالثة على الترتيب بنتيجة 6-2 لتفوز باللقب.

أخبار متعلقة:
تنس - يواصل تحطيم الأرقام.. دجوكوفيتش يفض الشراكة مع فيدرير ويتوج بالبطولة الختامية تنس - نادال يعود إلى الملاعب في أستراليا المفتوحة تنس - نادال: ربما أعتزل العام المقبل.. ولكن تنس طاولة - اللقب القاري الثالث.. هنا جودة تتوج ببطولة إفريقيا وتقترب من أولمبياد باريس

وأقيمت المباراة في منطقة المملكة أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويعد ذلك الفوز الرابع للبيلاروسية على أنس جابر، حيث فازت أنس في لقاء وحيد.

وقالت أنس بعد خوض النهائي: "أريد الحديث باللغة العربية، فخورة باللعب في السعودية، بلد استقبلني بكل فرحة، وشكرا من قلبي، أشعر أنني في تونس ومع عائلتي".

تنس أُنس جابر كأس موسم الرياض أريانا سابالينكا
نرشح لكم
اللجنة الأولمبية المصرية تعلن إيقاف هشام حطب وتكليف النائب بأعمال الرئيس اتحاد الفروسية يرفض قرار وزارة الرياضة بإيقافه للتحقيق في مخالفات مالية.. وزارة الرياضة تقرر إيقاف اتحاد الفروسية المصري اسكواش - دون جديد.. علي فرج ونور الشربيني على قمة التصنيف العالمي كرة سلة - الجندي ودولا في قائمة منتخب مصر بالبطولة العربية ملاكمة - جوشوا يحكم سيطرته على نزال اليوم الحاسم على حلبة المملكة أرينا كرة يد - علي زين: لا حديث عن الأولمبياد قبل التتويج بإفريقيا.. وتأثير غياب الأحمر كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن تعيين مجدي أبو المجد مدربا لفريق كرة اليد
أخر الأخبار
الرمادي يوضح موقفه من انتقال شكري لـ الزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: قفة تلقى عرضا من سويسرا.. والزمالك الأكثر اهتماما بضمه 20 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سليمان: لم نتداول أي أسماء لشركة الكرة في الزمالك.. وسبب عدم المشاركة بكأس الرابطة 32 دقيقة | الدوري المصري
سام مرسي: نلعب أمام 30 ألف مشجع بينما تستمر المحنة في فلسطين 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
تنس - سابالينكا تتوج بلقب كأس موسم الرياض على حساب أنس جابر ساعة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الأربعاء 27 ديسمبر والقنوات الناقلة - الدوري المصري والإنجليزي وقمة تونسية ساعة | الدوري المصري
تين هاج: انتظروا مزيد من الأهداف لـ هويلوند.. وهذا ما كان ينقصنا 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
هويلوند بعد نهاية العجاف المحلي: أنا أسعد إنسان في الحياة 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز