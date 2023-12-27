تنس - سابالينكا تتوج بلقب كأس موسم الرياض على حساب أنس جابر

حققت البيلاروسية أريانا سابالينكا لقب بطولة كأس موسم الرياض للتنس على حساب التونسية أُنس جابر.

وتفوقت الروسية المصنفة الثانية على العالم بنتيجة شوطين مقابل شوط في اللقاء.

وتقدمت أُنس في المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، لكن خطفت الروسية الفوز في المجموعتين الثانية والثالثة على الترتيب بنتيجة 6-2 لتفوز باللقب.

وأقيمت المباراة في منطقة المملكة أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويعد ذلك الفوز الرابع للبيلاروسية على أنس جابر، حيث فازت أنس في لقاء وحيد.

وقالت أنس بعد خوض النهائي: "أريد الحديث باللغة العربية، فخورة باللعب في السعودية، بلد استقبلني بكل فرحة، وشكرا من قلبي، أشعر أنني في تونس ومع عائلتي".