مواعيد مباريات الأربعاء 27 ديسمبر والقنوات الناقلة - الدوري المصري والإنجليزي وقمة تونسية

تتواصل مباريات الدوري المصري والإنجليزي وقمة في تونس ولقاء جديد لـ حسام البدري في العراق بالإضافة إلى دوري المحترفين.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مباريات اليوم الموافق الأربعاء 27 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

تستكمل مباريات الجولة العاشرة بلقاء يجمع بين زد والداخلية في الرابعة عصرا وتذاع على أون تايم سبورت 1.

وفي السابعة مساءً يحل طلائع الجيش ضيفا على سموحة وتذاع على أون تايم سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

في ختام الدور الأول من المسابقة والجولة 19 يلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس في التاسعة والنصف مساءً وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يلتقي برينتفورد مع ولفرهامبتون وتذاع على بي إن سبورتس 3.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع بين إيفرتون ومانشستر سيتي وتذاع على بي إن سبورتس 1 وتبدأ في تمام العاشرة والربع مساءً.

دوري المحترفين

تقام اليوم 6 مباريات في الدولة 14 من المسابقة أبرزها لقاء السكة الحديد مع غزل المحلة وبتروجت مع دكرنس.

وتبدأ المباريات في الثانية والنصف عصرا.

الدوري التونسي

في قمة تونسية يلتقي الترجي مع الصفاقسي في المجموعة الثانية من المرحلة الأولى للمسابقة

وتذاع المباراة على قناة الوطنية التونسية 1 والكاس القطرية.

ويتصدر الترجي المجموعة برصيد 25 نقطة، فيما يأتي الصفاقسي ثالثا برصيد 19 نقطة.

الدوري العراقي

يواصل حسام البدري مشواره مع الزوراء حيث يلتقي نفط الوسط لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للمسابقة.

ويحتل الزوراء المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 10 مباريات.