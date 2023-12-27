مدرب اتحاد جدة: لابد أن نتعافى بعد الصدمات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 00:37

كتب : FilGoal

جاياردو - اتحاد جدة

شدد مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة على ضرورة تخطي فريقه المرحلة الصعبة التي يمر بها.

وخسر اتحاد جدة من النصر 5-2 في لقاء مؤجل ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري السعودي.

وقال جاياردو مدرب اتحاد جدة في مؤتمر صحفي: "نحن نحاول مجابهة الظروف الصعبة بأفضل طريقة ممكنة، وعندما تحدث كل هذه الظروف مجتمعة يجب أن نبحث عن الهدوء والتوازن لإكمال السنة ثم بعد ذلك سيكون الوضع مختلف".

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"كرة القدم شأنها شأن الحياة لابد أن تتعافى بعد الصدمات، ما حدث لنا في هذا الموسم من إصابات وغيابات أثرت علينا، لابد أن نتعافى خلال الفترة القادمة".

ويعاني اتحاد جدة من إصابات عديدة ضمن صفوفه على غرار أحمد شراحيلي وأحمد بامسعود وعبد الله الجدعاني "رباط صليبي" ولويز فيليبي ومهند الشنقيطي "إصابة عضلية".

تحاد جدة خسر للمباراة الثالثة على التوالي خلال الموسم الحالي من السمابقة التي يحمل لقبها.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة في المركز السادس بالدوري السعودي.

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