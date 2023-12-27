بمساهمة سام مرسي.. إبسويتش يخطف تعادلا قاتلا من ليستر سيتي

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 - 00:10

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش

خطف إبسويتش تاون نقطة ثمينة من ليستر سيتي في الوقت القاتل من المباراة.

وتعادل إبسويتش تاون أمام ليستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 24 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وسجل ستيفي مافيديدي هدف التقدم لنادي ليستر سيتي عند الدقيقة 25، فيما أحرز يانيك فيسترجارد بالخطأ في مرماه هدف التعدال لإبسويتش تاون عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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هدف إبسويتش تاون أُحتسب في البداية لصالح سام مرسي ولكن تم احتسابه في النهاية هدف عكسي.

بهذه النتيجة رفع إبسويتش تاون رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني خلف ليستر سيتي الذي رفع رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة.

وتواجد سام مرسي في القائمة الأولية لمنتخب مصر تمهيدا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تقام في يناير المقبل في كوت ديفوار.

ليستر سيتي إبسويتش تاون سام مرسي
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