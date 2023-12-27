بمساهمة سام مرسي.. إبسويتش يخطف تعادلا قاتلا من ليستر سيتي

خطف إبسويتش تاون نقطة ثمينة من ليستر سيتي في الوقت القاتل من المباراة.

وتعادل إبسويتش تاون أمام ليستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 24 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وسجل ستيفي مافيديدي هدف التقدم لنادي ليستر سيتي عند الدقيقة 25، فيما أحرز يانيك فيسترجارد بالخطأ في مرماه هدف التعدال لإبسويتش تاون عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

• هدف ايبسويتش تاون التعادل على ليستر سيتي عن طريق المصري سام مرسي 💙🚜 الهدف الثالث له هذا الموسم .. هدف جميل أهدى التراكتور بويز التعادل بالوقت الأخير من اللقاء ⭐️ pic.twitter.com/jEPi1PrGRa — DALE COOPER (@Dale_Coper) December 26, 2023

هدف إبسويتش تاون أُحتسب في البداية لصالح سام مرسي ولكن تم احتسابه في النهاية هدف عكسي.

بهذه النتيجة رفع إبسويتش تاون رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني خلف ليستر سيتي الذي رفع رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة.

وتواجد سام مرسي في القائمة الأولية لمنتخب مصر تمهيدا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تقام في يناير المقبل في كوت ديفوار.