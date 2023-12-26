خبر في الجول - مفاوضات متقدمة من الزمالك مع لشبونة لدفع الغرامة وحل أزمة القيد

وصلت مفاوضات نادي الزمالك مع نظيره سبورتنج لشبونة إلى مراحل متقدمة بشأن تسديد الغرامة الخاصة بانتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" من النادي البرتغالي إلى القلعة البيضاء.

وعلم FilGoal.com أن مفاوضات الزمالك مع النادي البرتغالي بدأت في الدخول إلى مراحلها الأخيرة لدفع الغرامة وحل أزمة إيقاف القيد.

وتشهد الساعات المقبلة ماحدثات بين الزمالك ولشبونة لمحاولة التوصل لاتفاق نهائي بشأن طريقة دفع الغرامة.

وعرض الزمالك على لشبونة دفع مبلغ مليون دولار ثم دفع باقي مبلغ الغرامة وقيمته نصف مليون دولار في وقت لاحق.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الزمالك يمتلك في الوقت الحالي مبلغ الغرامة بالكامل، لكنه عرض دفع مليون دولار ودفع باقي المبلغ في وقت لاحق، وذلك لاستخدام المبلغ في ملفات أخرى يعمل مجلس الإدارة على حلها حاليا.

ولكن في حالة عدم موافقة سبورتنج لشبونة على دفع المبلغ على مرتين، سيسدد الزمالك المبلغ دفعة واحدة ويحل أزمة القيد.

ولذلك حرصا من نادي الزمالك على حل أزمة إيقاف القيد قبل بداية شهر يناير المقبل أو في الأيام الأولى من عام 2024 المقبل، للعمل على ملف صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.