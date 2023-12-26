اللجنة الأولمبية المصرية تعلن إيقاف هشام حطب وتكليف النائب بأعمال الرئيس

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 23:31

كتب : بسام أبو بكر

أشرف صبحي - حسن مصطفى - هشام حطب - اللجنة الأولمبية

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة، لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأولمبية.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالآتي:

"فى ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة والمتضمن إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة هشام حطب وإعمالاً للائحة اللجنة الأولمبية المصرية وقانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017؛ اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى جلستها الطارئة التى عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 بحضور أغلبية الأعضاء ومن ضمنهم رئيس مجلس اداره اللجنة الأولمبية في البداية وبدأت الجلسة بعد خروجه لمناقشة مايخصه".

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ولذلك:

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأولمبية.

كما تقرر تكليف نائب الرئيس ياسر إدريس بأعمال رئيس اللجنة.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن جميع القرارات تمت بحضور 9 أعضاء حضوريا و3 أعضاء أونلاين بمجموع ١٢ عضو من أصل ١٤ عضو.

وتم اتخاذ القرارات بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين بعدد ١٢ عضو.

وزارة الرياضة هشام حطب اللجنة الأولمبية المصرية
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