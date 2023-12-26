ماني: حققنا فوزا مستحقا.. وحزين من أجل فابينيو

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

ماني - تاليسكا -النصر

شدد ساديو ماني على أحقية في الفوز الكبير الذي حققه على حساب اتحاد جدة.

وفاز النصر على مضيفة اتحاد جدة بنتيجة 5-2 في المباراة المؤجلة من الجولة 17 للدوري السعودي.

سجل أهداف النصر: كريستيانو رونالدو (هدفين) وساديو ماني (هدفين) وأندرسون تاليسكا، فيما أحرز المغربي عبد الرزاق حمدالله هدفي اتحاد جدة في شباك النصر.

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وقال ساديو ماني عبر "SSC SPORTS": "قدمنا مباراة كبيرة خاصة في الشوط الثاني وقدمنا مستوى عال جدا منحنا فوزا كبيرا ومستحقا".

وأضاف "الدوري السعودي قوي والمنافسة شرسة، الخسارتان المبكرتان عقدت علينا الأمور لكننا تمكنا من تحقيق الانتصار تلو الآخر لنصل حاليا للمركز الثاني وسنواصل القتال على حظوظنا في تحقيق اللقب".

وأتم "مواجهة فابينيو؟ إنه واحد من أفضل أصدقائي ولعبنا في صفوف ليفربول لسنوات، ولم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لنا أن نتواجه، لسوء حظه تلقى البطاقة الحمراء وأنا حزين بشأنه".

النصر فاز لأول مرة على اتحاد جدة في الدوري السعودي منذ 5 سنوات.

اتحاد جدة خسر للمباراة الثالثة على التوالي خلال الموسم الحالي من السمابقة التي يحمل لقبها.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة في المركز السادس بالدوري السعودي.

ساديو ماني النصر السعودي
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