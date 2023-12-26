حرمه من الفوز 5 سنوات فدكه بخماسية.. رونالدو وماني يقودان النصر لاكتساح اتحاد جدة

كسر النصر عقدة اتحاد جدة في الدوري السعودي بعد 5 سنوات عجاف.

وفاز النصر على مضيفة اتحاد جدة بنتيجة 5-2 في المباراة المؤجلة من الجولة 17 للدوري السعودي.

سجل أهداف النصر: كريستيانو رونالدو (هدفين) وساديو ماني (هدفين) وأندرسون تاليسكا.

فيما أحرز المغربي عبد الرزاق حمدالله هدفي اتحاد جدة في شباك النصر.

كريستيانو رونالدو تصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا بكافة المسابقات في عام 2023 (53 هدفا)، وعادل عمر السومة كثاني أكثر اللاعبين تسجيلا في دوري المحترفين السعودي خلال عام ميلادي واحد (33 هدفا).

النصر فاز لأول مرة على اتحاد جدة في الدوري السعودي منذ 5 سنوات.

اتحاد جدة خسر للمباراة الثالثة على التوالي خلال الموسم الحالي من السمابقة التي يحمل لقبها.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة في المركز السادس بالدوري السعودي.

وصف المباراة

بدأ اتحاد جدة المباراة بضغط هجومي على مرمى النصر وشكل خطورة عن طريق بنزيمة وحمد الله.

وجاء الهدف الاول لاتحاد جدة بعد تمريرة من بنزيمة إلى حمد الله الذي تلاعب بدفاع النصر وسدد كرة زاحفة أرضية من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 16.

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تسبب بنزيمة في ركلة جزاء على فريقه بعد تدخل على علي لاجامي مدافع النصر، ليعدل رونالدو النتيجة من علامة الجزاء لصالح النصر بعدما وضع الكرة في منتصف المرمى لتسكن الشباك مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 21.

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وأرسل أليكس تيليس كرة عرضية من الطرف الأيسر وصلت إلى تاليسكا الذي راوغ المدافع وسدد كرة رائعة داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 39.

تاليسكا سجل للمرة الأولى في مرمى اتحاد جدة بدوري المحترفين السعودي واحتاج لـ277 دقيقة و18 تسديدة لتسجيل أول أهدافه.

ونجح الاتحاد في تعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق كورنادو على رأس عبد الرزاق حمد الله ليسدد الكرة داخل الشباك مسجلا هدف التعادل عند الدقيقة 52.

وحصل النصر على ركلة جزاء جديدة وبطاقة حمراء للبرازيل فابينيو، لينج رونالدو في التسجيل مجدداً من علامة الجزاء في الدقيقة 68.

وسجل النصر الهدف الرابع بعد انفراد تام من تاليسكا الذي مرر الكرة إلى ماني الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 75.

واختتم ماني مهرجان الأهداف وسجل الهدف الخامس لنادي النصر في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

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