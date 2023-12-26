مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة أزمة مستحقات بلحاج المتأخرة.. وطريقة الحل

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج - الجونة

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك لـFilGoal.com تفاصيل مطالبة أحمد بلحاج لاعب الجونة الحالي بمستحقاته المتأخرة لدى الأبيض.

أحمد بلحاج

النادي : الجونة

الزمالك

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تلقينا خطابا بضرورة الرد على شكوى أحمد بلحاج الذي يطالب بالحصول على باقي مستحقاته المالية لدى الزمالك قبل يوم 15 يناير".

وأضاف "الزمالك مطالب فقط بالرد على الشكوى قبل يوم 15 يناير وغير مطالب بالدفع في هذا التاريخ".

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وأتم تصريحاته "المبلغ المستحق لـ أحمد بلحاج ليس بالكبير والزمالك سوف يسدده وينهي هذا الملف".

ويتبقى للاعب المغربي أحمد بلحاج مبلغ مليون و400 ألف جنيه قيمة مستحقاته المالية السابقة لدى الزمالك.

وقضى بلحاج النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من أسوان إلى الزمالك.

ومع بداية الموسم الحالي تعاقد سيراميكا كليوباترا مع بلحاج وأعاره إلى نادي الجونة.

وعلم FilGoal.com أن بلحاج سيعود لصفوف سيراميكا كليوباترا بعد نهاية فترة إعارته للجونة والتي كانت حتى شهر يناير.

ويحاول الجونة تمديد إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم ولكن سيراميكا كليوباترا يرفض حتى الآن لحاجته لخدمات اللاعب.

وخاض بلحاج 9 مباريات مع الجونة خلال فترة إعارته سجل خلالها 7 أهداف ليكون هداف الدوري المصري حتى الآن.

الزمالك أحمد بلحاج الدوري المصري الجونة
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