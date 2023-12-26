معاناة فاركو مستمرة.. الاتحاد يعود للانتصارات بثلاثية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 21:15

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة الاتحاد السكندري وفاركو

عاد الاتحاد السكندري لطريق الانتصارات بالفوز على فاركو مساء اليوم الثلاثاء في الجولة العاشرة من الدوري المصري بثلاثة أهداف لهدف.

واستضاف الاتحاد منافسه فاركو في استاد الإسكندرية.

افتتح عبد الغني محمد أهداف المباراة في الدقيقة 14.

وأضاف بنجامين بواتنج الهدف الثاني لزعيم الثغر في الدقيقة 23.

وقلص سيف تيري النتيجة في الدقيقة 51 بهدف أول لفاركو.

لكن خالد الغندور أكد انتصار الاتحاد بهدف ثالث في الدقيقة 84.

وكان الاتحاد تعثر في الجولة السابقة بالتعادل سلبيا بدون أهداف مع نادي زد.

أما فاركو فهذه هي الهزيمة الرابعة له في آخر ست مباريات وتعادل مرتين وذلك بعد الفوز على الإسماعيلي.

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد لـ15 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

أما فاركو فتجمد رصيده عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الـ18 والأخير.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل الاتحاد لكنه افتقد للمسة الأخيرة.

وفي الدقيقة 14 سدد عبد الغني محمد كرة قوية على الطائر سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول للاتحاد.

وعقب ثماني دقائق ضاعف بنجامين بواتنج النتيجة للاتحاد بتسديدة سهلة من داخل منطقة الجزاء.

وسدد هشام صلاح كرة قوية لكنها مرت بعيدا عن المرمى.

وجاء تهديد أول من فاركو عن طريق أحمد الصغيري لكنها مرت أعلى المرمى.

وقلص سيف تيري النتيجة بتسديدة ساقطة إثر انفراده بالمرمى.

وتحسن فاركو واستحوذ على الكرة لكنه لم يشكل خطورة على مرمى الاتحاد.

وكاد أحمد شريف يدرك التعادل لكن رأسيته تصدى لها حارس الاتحاد.

وفي الدقيقة 84 حول خالد الغندور عرضية برأسية سكنت الشباك ليؤكد انتصار فريقه.

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