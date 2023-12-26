مجلس أبو ظبي الرياضي: تذاكر نهائي سوبر الأبطال مازالت متوفرة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 20:52

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - موديست

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي استمرار توفر تذاكر مباراة نهائي كأس السوبر المصرية للأندية الأبطال بين الأهلي ومودرن فيوتشر.

ويواجه الأهلي منافسه مودرن فيوتشر في ملعب محمد بن زايد في نهائي البطولة المستحدثة.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على لسان مجلس أبو ظبي أوضح فيها أن تذاكر النهائي مازالت مطروحة بكل فئاتها.

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وأوضح مجلس أبو ظبي الرياضي أنه يمكن الحجز الإلكتروني لمن يرغب في حضور المباراة.

وستقام المباراة يوم الخميس المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي تخطى في نصف النهائي عقبة سيراميكا كليوباترا بالفوز عليه بهدف دون رد.

أما فيوتشر ففاز على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13 بعد التعادل السلبي بدون أهداف.

الأهلي كأس السوبر المصري مودرن فيوتشر
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