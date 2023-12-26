الفوز الرابع على التوالي.. بورنموث يقسو على فولام بثلاثية ويتخطى تشيلسي

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 20:00

كتب : FilGoal

بورنموث - فولام

حقق بورنموث الفوز الرابع له على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي.

وفاز بورنموث على فولام 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 19 للمسابقة.

وسجل جاستن كلويفرت في الدقيقة (44) ودومينيك سولانكي (62) وسينيستيرا (90+3).

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وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل بعدما قام لينو حارس فولام بدفع حامل الكرات الصغير في الملعب بـسبب تأخيره في منح الحارس الكرة.

وبعد صافرة الاستهجان من الجماهير ذهب الحارس وقدم اعتذاره للطفل الصغير.

بورنموث واصل انتصاراته بعد الفوز تواليا على: كريستال بلاس ومانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست وفولام.

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ورفع الفوز رصيد بورنموث إلى النقطة 25 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

فيما توقف رصيد فولام عند 21 نقطة في المركز 13 بالمسابقة.

بورنموث بهذا الفوز تشيسلي في جدول الترتيب، إذ يتواجد البلوز في المركز 11 برصيد 22 نقطة.

الدوري الإنجليزي بورنموث فولام
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