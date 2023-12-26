انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (2) - (5) النصر.. حفلة أهداف

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 19:41

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر السعودي

يحل النصر ضيفا على اتحاد جدة في ملعب الجوهرة المشعة في لقاء مؤجل ضمن الجولة 17 بالدوري السعودي.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة أمام النصر في كلاسيكو الدوري السعودي.

ويتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيل النصر، فيما يقود زيمله اسلابق في ريال مدريد كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة.

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لمتابعة مباراة اتحاد جدة أمام النصر دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق66 ركلة جزاء لنادي النصر يسجلها رونالدو في الشباك وطرد فابينيو بعد حصوله على البطاقة الحمراء

ق39 كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح النصر لتصل إلى تاليسكا الذي راوغ المدافع وسدد كرة رائعة داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني

ق19 تصويبة من رونالدو من علامة الجزاء لصالح النصر في منتصف المرمى لتسكن الشباك مسجلا هدف التعادل.

ق16 تمريرة من بنزيمة إلى المغربي الذي تلاعب بدفاع النصر وسدد كرة زاحفة أرضية من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك.

انطلاق المباراة

كريستيانو رونالدو الدوري السعودي النصر السعودي
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