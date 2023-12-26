كلاسيكو السعودية - رونالدو وماني وبروزوفيتش يقودون النصر أمام اتحاد جدة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 19:27

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - النصر

يقود كريستيانو رونالدو تشكيل النصر في مواجهة اتحاد جدة في كلاسيكو مرتقب.

ويحل النصر ضيفا على اتحاد جدة في ملعب الجوهرة المشعة في لقاء مؤجل ضمن الجولة 17 بالدوري السعودي.

كما يتواجد الثنائي مارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني في التشكيل الأساسي لنادي النصر أمام اتحاد جدة.

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وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – أيميريك لابورت – أليكس تيليس

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

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