كلاسيكو السعودية - بنزيمة وكانتي يقودان اتحاد جدة أمام النصر

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

يقود الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي تشكيل اتحاد جدة في مواجهته المرتقبة أمام النصر.

ويحل النصر ضيفا على اتحاد جدة في ملعب الجوهرة المشعة في لقاء مؤجل ضمن الجولة 17 بالدوري السعودي.

ويغيب أحمد حجازي عن اتحاد جدة في مسابقة الدوري لعدم قيده في اللقائمة المحلية لحامل لقب الدوري السعودي.

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وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة النصر كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في الدفاع: زكريا هوساوي- فابينيو - حسن كادش

في الوسط الدفاعي: نجولو كانتي- مروان الصحفي - فيصل الغامدي

في الوسط الهجومي: رومارينيو- كورنادو

في الهجوم: كريم بنزيمة - عبد الرزاق حمدالله.

ويبحث اتحاد جدة عن استعادة الانتصارات بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام الرائد وضمك بنتيجة 3-1.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.

النصر اتحاد جدة الدوري السعودي
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