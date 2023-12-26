التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. وفخري أساسي مع فاركو

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 18:38

كتب : هاني العوضي

احتفال مابولولو بهدفه ضد سيراميكا

يعتمد الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق الشعري على مهاجمه الأنجولي كريستوفاو مابولولو في قيادة هجوم فريقه أمام فاركو.

ويلعب فاركو أمام الاتحاد السكندري ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – سيف تقا - إسلام أبو سليمة - كريم الديب

الوسط: عبد الغني محمد - عمرو صالح – خالد الغندور – مورو ساليفو

الهجوم: أحمد عادل – كريستوفاو مابولولو – بنيامين بواتينج.

في المقابل يعتمد خالد جلال مدرب فاركو على الثلاثي محمد فخري وأحمد شريف ووليد علي في قيادة فريقه في دربي الإسكندرية.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

الحارس: محمد سعيد شيكا

الدفاع: أحمد محمد - باباكار نداي - عبد الله بكري

الوسط: ياسين مرعي - كينجسلي سوكاري - عزمي غوما - أحمد إبراهيم

الهجوم: : محمد فخري - أحمد شريف - وليد علي.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل فاركو المركز الـ 18 برصيد 5 نقاط.

الاتحاد السكندري فاركو مابولولو
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