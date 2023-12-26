الأهلي يكشف تشخيص إصابة الشناوي وياسر إبراهيم
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 18:19
كتب : حسام نور الدين
كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تشخيص إصابة كل من محمد الشناوي وياسر إبراهيم بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.
ياسر إبراهيم
النادي : الأهلي
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
وقال جاب الله إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أثبتت تعرضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.
وأضاف أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أكدت أيضًا تعرضه لشد خفيف في العضلة الضامة.
وأكد طبيب الأهلي أن محمد الشناوي وياسر إبراهيم عكفا اليوم الثلاثاء على البدء في تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكل منهما.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة مودرن فيوتشر.
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