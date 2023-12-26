تعديل ملعب مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب

أصدرت لجنة المسابقات تعديلا على ملعب مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب.

ويلعب البنك الاهلي أمام المقاولون العرب في تمام الرابعة عصرا من يوم السبت الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري في إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وأجرت لجنة المسابقات تعديل على مكان إقامة المباراة نظرا لعدم جاهزية ستاد القاهرة حيث ستقام في ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة الدولي.

وفاز البنك الأهلي على منافسه بلدية المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وعاد البنك الأهلي للفوز مرة أخرى بعد 3 هزائم متتالية ضد سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والجونة.

في المقابل حقق المقاولون العرب أول فوز له في الدوري المصري الموسم الجاري بلقب تأخره على طلائع الجيش بنتيجة 2-1.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ17 برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد المقاولون العرب في المركز 14 برصيد 7 نقاط.