بجانب الإمارات والسعودية وقطر.. منتخب مصر الأولمبي يشارك في دورة دبي الودية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 17:18

كتب : بسام أبو بكر

مصر الأولمبي × روسيا

أعلن منتخب مصر الأولمبي المشاركة في بطولة دبي الودية التي تقام في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يناير المقبل.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى على الانتظام فى معسكر بالقاهرة يوم 10 يناير المقبل استعدادا للسفر إلى الإمارات يوم 15 يناير.

وتقام دورة دبي الودية بمشاركة المنتخبات الأولمبية لكل من السعودية وقطر والإمارات.

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وقال محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي إن معسكر القاهرة سيكون في العاصمة الإدارية لمدة 5 أيام بناء على رغبة ميكالى.

وذلك لأن ميكالي يرى فى العاصمة الإدارية أجواء مثالية ومتكاملة فى ظل الاهتمام الكبير من الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة وهو ما لمسه الجهاز الفني فى معسكره الأخير الذى كان ناجحا من كل الوجوه .

تأتي المشاركة في دورة دبي الودية ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الصيف المقبل.

منتخب مصر الأولمبي ميكالي
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