إنفانتينو يهنئ الأهلي لتأهله إلى كأس العالم للأندية 2025

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأهلي لتأهله إلى كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد.

وقال إنفانتينو عبر فيديو عبر حسابع على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "تهانينا للأهلي لتأهله إلى كأس العالم للأندية الجديد في عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية".

وحصل الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية الماضية بعد الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكان فيفا قد أعلن سابقا مواعيد ونظام والفرق المتأهلة حتى الآن لـ كأس العالم للأندية 2025 والتي ستشهد زيادة عدد الأندية لـ 32.

وحدد فيفا مواعيد كأس العالم للأندية 2025 وتبدأ في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

نظام البطولة