موندو ديبورتيفو: تضاؤل فرص لحاق بيدري بكأس السوبر الإسباني
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 16:54
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن صعوبة لحاق بيدري ببطولة كأس السوبر الإسباني.
ويعاني بيدري من إصابة عضلية في قدمه اليمنى أبعدته عن المباراة الماضية في الدوري ضد ألميريا.
وفقا لموندو ديبورتيفو فإن الطاقم الطبي لبرشلونة لا يريد المخاطرة بعودة اللاعب مبكرا خصوصا مع تكرار الإصابات العضلية لبيدري.
وأصبحت فرصة بيدري في اللحاق بكأس السوبر الإسباني صعبة إذ يعتقد الطاقم الطبي أن بيدري لن يعود قبل نهاية شهر يناير المقبل.
وفي حال غيابه حتى نهاية يناير فإن بيدري لن يلعب في نصف نهائي السوبر الإسباني ضد أوساسونا وضد بارباسترو في كأس ملك إسبانيا وضد كل من لاس بالماس وريال بيتيس وفياريال وأوساسونا من جديد في الدوري.
وشارك بيدري في 11 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل هدف وصنع آخر.
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