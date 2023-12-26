الزمالك يعلن مشاركته في كأس دبي للتحدي

أعلن نادي الزمالك موافقة مجلس إدارته على المشاركة في بطولة كأس دبي للتحدي.

وستقام البطولة البطولة خلال الفترة ما بين 26 إلى 28 يناير.

وستجمع البطولة بين الزمالك والرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

وتقام مباريات البطولة على استاد آل مكتوم في دبي.

البطولة هي الودية الثانية التي يشارك فيها الزمالك وديا خلال فترة التوقف أثناء خوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويشارك الزمالك أيضا في بطولة ودية أولى خلال الفترة ما بين 18 يناير إلى 24 يناير بجانب الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وكان الزمالك قد أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية الذي سيقام خلال شهر يناير بسبب خوضه معسكر الإمارات الاستعدادي للنصف الثاني من الموسم.

ويعود الزمالك للتدريبات يوم الخميس المقبل بعد حصول الفريق على راحة لمدة أسبوع عقب مواجهة ساجرادا في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.

ويتصدر الفريق مجموعته بكأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط.

وكان الزمالك قد كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق تافصيل مشاركته في بطولتين وديتين خلال شهر يناير.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك لـFilGoal.com: "سنقيم معسكرا تحضيريا في الإمارات خلال توقف يناير المقبل أثناء كأس أمم إفريقيا، وسيتخلل المعسكر المشاركة في دورات ودية".

وأشار "البطولة الأولى في أبو ظبي بين 18 إلى 24 يناير رفقة فرق الوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي".

وأردف "البطولة الثانية بعدها ستكون في دبي رفقة فرق الرجاء البيضاوي، وأهلي جدة، وووهان الصيني".

وأوضح "سنلعب ضد الوحدة الإماراتي في افتتاح البطولة الودية الأولى يوم 20 يناير.، والفائز سيلعب ضد الفائز من مواجهة الاتفاق السعودي وأم صلال القطري يوم 24 من الشهر ذاته".

وأكمل "بعدها الفريق سيسافر إلى دبي يوم 25، ويلعب أول مباراة له في البطولة الودية الثانية يوم 26 ولكن لم يتم تحديد المنافس حتى الآن".

وأتم تصريحاته "المباراة الثانية ستكون يوم 28 يناير، وبعدها يعود الزمالك إلى القاهرة يوم 29".

وودع الزمالك كأس الرابطة في نسختها الأولى من دور المجموعات، وفي النسخة الثانية والتي أقيمت الموسم الماضي ودع من دور الـ16.