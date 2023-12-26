للتحقيق في مخالفات مالية.. وزارة الرياضة تقرر إيقاف اتحاد الفروسية المصري

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إيقاف الاتحاد المصري للفروسية بشكل مؤقت.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن الإيقاف قد لحين التحقيق في مخالفات مالية تشوب الاتحاد.

الوزارة كشفت في بيانها إلى "التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الشأن".

وجاء بيان الوزارة كالتالي:

أصدرت وزارة الشباب والرياضة قراراً بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية والمدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع والمخالفات المالية التي شابت القائمين على الاتحاد، والتي تم رصدها من خلال لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المعنية بناء على أعمال التفتيش المالي والإداري والقانوني التي تمت في ضوء العديد من الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الوزارة في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الشأن.

يذكر أن هشام حطب رئيس الاتحاد المصري للفروسية هو نفسه رئيس اللجنة الأولمبية المصرية حاليا.