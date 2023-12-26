مودرن فيوتشر يعلن تشخيص إصابة عمر كمال

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

عمر كمال - مودرن فيوتشر

أعلن نادي فيوتشر مستجدات إصابة عمر كامل عبد الواحد لاعب الفريق.

عمر كمال

النادي : مودرن فيوتشر

مودرن فيوتشر

عمر كان قد خلال تدريبات الفريق وغاب عن المشاركة مع الفريق في كأس السوبر المصري.

وقال أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي بمودرن فيوتشر عبر المركز الإعلامي للنادي: "عمر كما أجرى أشعة رنين مغناطيسي وأثبتت وجود إجهاد في عضلات الساق اليمنى".

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وتابع "سيحتاج عمر كمال للراحة لمدة أقصاها 10 أيام قبل العودة للمشاركة بشكل طبيعي".

التشخيص يجلب أخبار سعيدة لمنتخب مصر قبل اختيار القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية.

وكان مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على بيراميدز أمس الإثنين بنتيجة 14-13 في ركلات الترجيح التي امتدت لـ 17 ركلة لكل فريق بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وسيلعب فيوتشر المباراة النهائية ضد الأهلي يوم الخميس المقبل بعد أن فاز الأحمر على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل.

وسيغيب عمر كمال عن المباراة إذ عاد لمصر لإجراء الفحوصات الطبية والامتثال للبرنامج العلاجي.

عمر كمال عبد الواحد مودرن فيوتشر
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