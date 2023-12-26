بعد تتويجه بها 4 مرات تواليا.. زيلينسكي ينتزع جائزة لاعب العام في بولندا من ليفاندوفسكي

توج بيوتر زيلينسكي لاعب فريق نابولي الإيطالي بجائزة لاعب العام 2023 في بولندا بعد منافسة مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم صفوف برشلونة الإسباني.

وسيطر ليفاندوفسكي على الجائزة خلال الـ4 أعوام السابقين.

وإجمالا فاز بها المهاجم المخضرم 11 مرة ضمنهم 7 مرات على التوالي وهي أطول سلسلة له.

وتقدم الجائزة من قناة "تي في بي سبورت" البولندية ومعيار الفوز بها هو تصويت الصحفيين.

وجاء ترتيب أفضل لاعبين كالتالي:

-زيلينيسكي في المركز الأول.

-ليفاندوفسكي في المركز الثاني.

-برزيمسلوف فرانكوفسكي لاعب لانس الفرنسي في المركز الثالث.

-سيباستيان سيمانسكي لاعب فنربخشة التركي بالتساوي مع فرانكوفسكي في المركز الثالث.

Zieliński najlepszym polskim piłkarzem w 2023 roku według dziennikarzy TVP Sport 🎤 Jak wygląda wasze TOP3❓ pic.twitter.com/FUiL32hBEv — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 26, 2023

وفاز زيلينسكي في الموسم الماضي بالدوري الإيطالي رفقة فريق الجنوب وهو الأول منذ موسم 1989-1990.

وعلى الجانب الآخر تمكن ليفاندوفسكي من التتويج بالدوري الإسباني والسوبر المحلي بالإضافة إلى حصولة على جائزة هداف ليجا برصيد 23 هدفا.

وسيتواجه زيلينسكي وليفاندوفسكي ضد بعضهما في الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا إذ سيلاقي برشلونة منافسه نابولي.