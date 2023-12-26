رابطة الأندية تطبق اللائحة على الزمالك بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة

ردت رابطة الأندية المصرية على اعتذار نادي الزمالك عن عدم المشاركة في كأس الرابطة.

وأعلنت الرابطة تلقيها خطابا رسميا من الزمالك يفيد باعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في كأس الرابطة.

وأشارت الرابطة إلى أنه طبقا للمادة 59 من لائحة المسابقات ونظام وشروط كأس الرابطة 2023-2024 فإنه إذا اعتذر نادي عن الإشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء قرعة البطولة يتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه مصري وذلك قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن سبب اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة يأتي بسبب خوض الفريق لمعسكر استعدادي للنصف الثاني من الموسم في الإمارات خلال شهر يناير وهو ما يتعارض مع موعد البطولة

وأصبح الزمالك ثاني فريق يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة بعد الأهلي الذي أعلن عدم مشاركته بناء على طلب المدرب مارسيل كولر.

وكان الزمالك قد كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق تافصيل مشاركته في بطولتين وديتين خلال شهر يناير.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك لـFilGoal.com: "سنقيم معسكرا تحضيريا في الإمارات خلال توقف يناير المقبل أثناء كأس أمم إفريقيا، وسيتخلل المعسكر المشاركة في دورات ودية".

وأشار "البطولة الأولى في أبو ظبي بين 18 إلى 24 يناير رفقة فرق الوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي".

وأردف "البطولة الثانية بعدها ستكون في دبي رفقة فرق الرجاء البيضاوي، وأهلي جدة، وووهان الصيني".

وأوضح "سنلعب ضد الوحدة الإماراتي في افتتاح البطولة الودية الأولى يوم 20 يناير.، والفائز سيلعب ضد الفائز من مواجهة الاتفاق السعودي وأم صلال القطري يوم 24 من الشهر ذاته".

وأكمل "بعدها الفريق سيسافر إلى دبي يوم 25، ويلعب أول مباراة له في البطولة الودية الثانية يوم 26 ولكن لم يتم تحديد المنافس حتى الآن".

وأتم تصريحاته "المباراة الثانية ستكون يوم 28 يناير، وبعدها يعود الزمالك إلى القاهرة يوم 29".

وودع الزمالك كأس الرابطة في نسختها الأولى من دور المجموعات، وفي النسخة الثانية والتي أقيمت الموسم الماضي ودع من دور الـ16.