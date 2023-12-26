كورييري: ميلان يتجه لضم مدافع سان جيرمان بسبب أزمة الإصابات

يعاني فريق ميلان الإيطالي من أزمة كبيرة في مركز قلب الدفاع مؤخرا بسبب الإصابات التي ضربت أكثر من لاعب ويحتاج للتعويض الضروري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعرض 5 مدافعين للإصابة وهم فيكايو توموري وماركو بيليجرينو وماتيا كالدارا ومالك تشاو وبيير كالولو، ولا يوجد إلا الثنائي سيمون كاير وجان كارلو سيميتش متاح لخوض المباريات القادمة.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن الروسونيري سيلجأ إلى قطع إعارة ماتيو جابيا من فياريال الإسباني في شهر يناير المقبل لتدعيم قلب الدفاع.

وذكرت الصحيفة أن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان سيتصرف بوضع ثيو هيرنانديز أو أليساندرو فلورينزي في مركز قلب الدفاع لحين التعاقد مع بدائل.

وأفادت الصحيفة أن ميلان يتجه للتفاوض مع نوردي موكييلي مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد معه بعد فشل انتقال كليمون لونجليه لاعب أستون فيلا الإنجيزي بسبب تمسك ناديه به وأيضا راتبه العالي الذي يصل إلى 6 ملايين يورو.

وانتقل موكييلي إلى نادي العاصمة الفرنسية في صيف 2022 مقابل 12 مليون يورو قادما من لايبزيج الألماني.

واشترك موكييلي في 9 مباريات خلال الموسم الجاري مع باريس سان جيرمان تحت قيادة لويس إنريكي المدير الفني الإسباني.