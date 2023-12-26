خبر في الجول.. امتدت 9 مباريات فقط.. عودة بلحاج لـ سيراميكا بعد نهاية فترة إعارته لـ الجونة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 13:49

كتب : عمرو نبيل

أحمد بلحاج - الجونة

بعد نصف موسم رائع قضاه مع الجونة يعود أحمد بلحاج لصفوف سيراميكا كليوباترا للنصف الثاني من الموسم.

وعلم FilGoal.com أن بلحاج سيعود لصفوف سيراميكا كليوباترا بعد نهاية فترة إعارته للجونة والتي كانت حتى شهر يناير.

ويحاول الجونة تمديد إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم ولكن سيراميكا كليوباترا يرفض حتى الآن لحاجته لخدمات اللاعب.

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وكان من المفترض أن يلعب الجونة مع مودرن فيوتشر قبل شهر يناير ولكن المباراة تأجلت بسبب مشاركته في كأس السوبر ولذلك فقد خاض اللاعب مباراته الأخيرة أمس ضد إنبي.

وخاض بلحاج 9 مباريات معا الجونة خلال فترة إعارته سجل خلالهم 7 أهداف ليكون هداف الدوري المصري حتى الآن.

بلحاج كان قد شارك في النصف الأول من الموسم الماضي أيضا مع أسوان قبل أن يخرج على سبيل الإعارة في النصف الثاني للزمالك.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا مع اللاعب المغربي في بداية الموسم من أسوان بشكل نهائي قبل أن يعيره إلى الجونة خلال النصف الأول من الموسم.

الجونة سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج
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