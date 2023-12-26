خبر في الجول – الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في كأس الرابطة

اعتذر الزمالك عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية والمقرر لها أن تقام خلال شهر يناير.

وعلم FilGoal.com أن سبب اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة يأتي بسبب خوض الفريق لمعسكر استعدادي للنصف الثاني من الموسم في الإمارات خلال شهر يناير وهو ما يتعارض مع موعد البطولة.

وأرسل الزمالك خطاب الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وأصبح الزمالك ثاني فريق يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة بعد الأهلي الذي أعلن عدم مشاركته بناء على طلب المدرب مارسيل كولر.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت أن الفريق الذي سيعتذر عن عدم المشاركة في البطولة قبل إجراء القرعة لن يتعرض لأي عقوبة سوى حرمانه من جائزة المشاركة في الدوري المصري والتي تقدر بمليون جنيه.

وكان الزمالك قد كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق تافصيل مشاركته في بطولتين وديتين خلال شهر يناير.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك لـFilGoal.com: "سنقيم معسكرا تحضيريا في الإمارات خلال توقف يناير المقبل أثناء كأس أمم إفريقيا، وسيتخلل المعسكر المشاركة في دورات ودية".

وأشار "البطولة الأولى في أبو ظبي بين 18 إلى 24 يناير رفقة فرق الوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي".

وأردف "البطولة الثانية بعدها ستكون في دبي رفقة فرق الرجاء البيضاوي، وأهلي جدة، وووهان الصيني".

وأوضح "سنلعب ضد الوحدة الإماراتي في افتتاح البطولة الودية الأولى يوم 20 يناير.، والفائز سيلعب ضد الفائز من مواجهة الاتفاق السعودي وأم صلال القطري يوم 24 من الشهر ذاته".

وأكمل "بعدها الفريق سيسافر إلى دبي يوم 25، ويلعب أول مباراة له في البطولة الودية الثانية يوم 26 ولكن لم يتم تحديد المنافس حتى الآن".

وأتم تصريحاته "المباراة الثانية ستكون يوم 28 يناير، وبعدها يعود الزمالك إلى القاهرة يوم 29".

وودع الزمالك كأس الرابطة في نسختها الأولى من دور المجموعات، وفي النسخة الثانية والتي أقيمت الموسم الماضي ودع من دور الـ16.