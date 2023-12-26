سبورت: برشلونة سيعيد مدافعه المغربي في الموسم المقبل

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 13:22

كتب : FilGoal

شادي رياض

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن نية نادي برشونة في إعادة مدافعه شادي رياض.

رياض كان قد انتقل إلى ريال بيتيس في بداية الموسم قادما من برشلونة.

ويتواجد في عقد بيع رياض لبيتيس شرطا يسمح لبرشلونة بإعادته مقابل 7 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
مدرب خيتافي عن جرينوود: أعرف لاعبين لم يتمكنوا من اللعب مجددا لمشاكلهم العاطفية أبرزهم سكاي سبورت.. كيف تناولت وسائل الإعلام مكالمة مورينيو مع مدرب مودرن فيوتشر بالرغم من تمديد عقده.. وكيل أوسيمين: سنتحدث مع نابولي بشأن مستقبله بيبو: مروان عطية جاهز لمواجهة فيوتشر.. وهذا سبب غيابه عن مباراة سيراميكا كليوباترا

ويلعب رياض بشكل أساسي في الفترة الأخيرة مع بيتيس ويقدم أداء جيد مما أدى لرغبة برشلونة في إعادته ليكون من عناصر مشروع النادي الجديد.

ما يميز اللاعب المغربي هو لعبه بالقدم اليسرى ما لا يتوفر في الكثير من المدافعين في الوقت الحالي.

وشارك رياض مع بيتيس حتى الآن في 13 مباراة بالدوري الإسباني بالإضافة إلى مباراتين في كأس ملك إسبانيا.

صاحب الـ 20 عاما سبق له لعب مباراة واحدة مع الفريق الأول لبرشلونة كانت بالموسم الماضي ولمدة دقيقة واحدة ضد أوساسونا.

برشلونة ريال بيتيس شادي رياض
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: تضاؤل فرص لحاق بيدري بكأس السوبر الإسباني بعد تتويجه بها 4 مرات تواليا.. زيلينسكي ينتزع جائزة لاعب العام في بولندا من ليفاندوفسكي هل سينافس دوكو؟ رومانو: سيتي يدرس التعاقد مع سافيو سبورت: الكشف عن قرار ليفاندوفسكي بعد لجوء برشلونة إلى السعودية لبيعه وافق على العرض.. ماركا: ريال مدريد يجهز عقود توقيع مبابي سبورت: اهتمام من أندية الدوري الإنجليزي بضم أليخاندرو بالدي ماركا: الكشف عن مستقبل أنشيلوتي بعد قرب انتهاء نصف الموسم أسطورة ألمانيا عن عودة كروس للمنتخب: لن أضمه مرة أخرى
أخر الأخبار
الأهلي يكشف تشخيص إصابة الشناوي وياسر إبراهيم 3 دقيقة | الكرة المصرية
عقوبات السوبر - تغريم مدرب فويتشر للرد على مورينيو.. إيقاف محمد إبراهيم وغرامة لـ باتشيكو 33 دقيقة | الكرة المصرية
بونجاح: سنظهر بشكل مختلف في كأس إفريقيا.. وكنا بحاجة لـ بلايلي 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
تعديل ملعب مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب 53 دقيقة | الكرة المصرية
بجانب الإمارات والسعودية وقطر.. منتخب مصر الأولمبي يشارك في دورة دبي الودية ساعة | منتخب مصر
إنفانتينو يهنئ الأهلي لتأهله إلى كأس العالم للأندية 2025 ساعة | الكرة المصرية
موندو ديبورتيفو: تضاؤل فرص لحاق بيدري بكأس السوبر الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك يعلن مشاركته في كأس دبي للتحدي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز