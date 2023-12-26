سبورت: برشلونة سيعيد مدافعه المغربي في الموسم المقبل

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن نية نادي برشونة في إعادة مدافعه شادي رياض.

رياض كان قد انتقل إلى ريال بيتيس في بداية الموسم قادما من برشلونة.

ويتواجد في عقد بيع رياض لبيتيس شرطا يسمح لبرشلونة بإعادته مقابل 7 مليون يورو.

ويلعب رياض بشكل أساسي في الفترة الأخيرة مع بيتيس ويقدم أداء جيد مما أدى لرغبة برشلونة في إعادته ليكون من عناصر مشروع النادي الجديد.

ما يميز اللاعب المغربي هو لعبه بالقدم اليسرى ما لا يتوفر في الكثير من المدافعين في الوقت الحالي.

وشارك رياض مع بيتيس حتى الآن في 13 مباراة بالدوري الإسباني بالإضافة إلى مباراتين في كأس ملك إسبانيا.

صاحب الـ 20 عاما سبق له لعب مباراة واحدة مع الفريق الأول لبرشلونة كانت بالموسم الماضي ولمدة دقيقة واحدة ضد أوساسونا.