بالرغم من تمديد عقده.. وكيل أوسيمين: سنتحدث مع نابولي بشأن مستقبله

بالرغم من تمديد نادي نابولي الإيطالي عقد مهاجمه فيكتور أوسيمين يوم السبت الماضي حتى عام 2026 إذ كان سينتهي 2025 إلا أن وكيله لم يؤكد استمراره مع فريق الجنوب.

وقال روبرتو كاليندا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "في الصيف المقبل سيكون الأمر نفسه إذ سنتحدث مع نابولي بشأن مستقبله وسنقرر معا، وصلت لنا بعض العروض الضخمة في الصيف الماضي وفي النهاية قررنا البقاء".

وأنهى حديثه قائلا: "وجود شرط جزائي؟ العقد سري ولن أكشف عن الأمر".

وكانت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا قد كشفت عن وجود شرط جزائي في عقد أوسيمين الجديد يتراوح ما بين 120 إلى 130 مليون يورو .

وشارك النيجيري المتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الجاري في 18 مباراة رفقة نابولي وسجل 8 أهداف وصنع 3 آخرين خلال الموسم الحالي.

وانضم أوسيمين لنابولي قادما من ليل في عام 2020 مقابل 75 مليون يورو.

وقاد أوسيمين نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.