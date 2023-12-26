أبرزهم سكاي سبورت.. كيف تناولت وسائل الإعلام مكالمة مورينيو مع مدرب مودرن فيوتشر

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 11:52

كتب : FilGoal

مورينيو وفورموسينيو

انتشرت مكالمة جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي مع ريكاردو فورموسينيو مساعده الأسبق ومدرب مودرن فيوتشر الحالي بشكل كبير جدا في كبرى وسائل الإعلام العالمية.

وهاتف السبيشال وان صديقه فورموسينيو أثناء المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه ضد بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري وطلب فورموسينيو من الصحفيين الانتظار ليرد على مكالمة صديقه مورينيو.

وتوقف المؤتمر الصحفي فجأة بسبب رنين هاتف المدرب البرتغالي، الذي كشف في لحظتها أنه يتلقى اتصالا هاتفيا من مواطنه جوزيه مورينيو.

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ويعد مورينيو مدرب روما الحالي أحد أهم المدربين في تاريخ اللعبة، حيث سبق له قيادة بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبر.

سكاي سبورت

تناولت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية الشهيرة والتي تعتبر من الأكبر في العالم مكالمة مورينيو على موقعهم.

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ديلي ستار

نشرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية الشهيرة مكالمة مورينيو وذكرت إعجاب الجماهير عندما قال فورموسينيو لمورينيو يا رئيسي بسبب أنه اكن اليد اليمنى للسبيشال وان في مانشستر يونايتد وتوتنام.

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RMC

لم تفوت شبكة RMC الفرنسية المعروفة نشر المكالمة على موقعها أيضا كحال ديلي ستار وسكاي سبورت.

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فرست سبورتس

شارك أيضا موقع فرست سبورتس رد فورموسينيو على مورينيو بالفيديو للقراء.

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وكشف فورموسينيو عما دار في المكالمة لاحقا حيث قال: "مورينيو صديقي ودائما ما نتحدث عن المباريات. هنأني على الوصول إلى النهائي وبمجرد وصولي سأتصل به مرة أخرى".

وتأهل مودرن فيوتشر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 13-14 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتألق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى مودرن فيوتشر وصعد بفريقه إلى نهائي كأس السوبر المصري، حيث نجح في التصدي لأربع ركلات ترجيح في منافسات ماراثونية لحسم المتأهل إلى النهائي.

وسيلاقي مودرن فيوتشر منافسه الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.

مودرن فيوتشر جوزيه مورينيو روما ريكاردو فورموسينيو بيراميدز
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