بيبو: مروان عطية جاهز لمواجهة فيوتشر.. وهذا سبب غيابه عن مباراة سيراميكا كليوباترا

كشف خالد بيبو مدير الكرة بنادي الأهلي عن جاهزية مروان عطية لاعب الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال بيبو عبر موقع الأهلي: "مروان عطية لا يعاني من أي إصابة واستبعاده من مواجهة سيراميكا كليوباترا كان بسبب رغبة مارسيل كولر منحه راحة فقط".

وتابع "مروان سيكون جاهزا للمشاركة في مواجهة مودرن فيوتشر وسينتظم في التدريبات الجماعية برفقة الفريق مساء اليوم".

وسيبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة فيوتشر مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الكريكيت القريب من فندق إقامة الفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا أمس الإثنين في دور نصف النهائي بهدف دون مقابل.

وتأهل مودرن فيوتشر للمباراة النهائية بعد الفوز على بيراميدز وصيف الدوري في الموسم الماضي بركلات الترجيح 14-13 بعد أن سدد كل فريق 17 ركلة.