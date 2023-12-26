هل سينافس دوكو؟ رومانو: سيتي يدرس التعاقد مع سافيو

يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع سافيو لاعب فريق جيرونا الإسباني بعد تألقه خلال الموسم الجاري.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية إن مانشستر سيتي يدرس التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 30 مليون يورو.

وينافس سيتي أندية من الدوري الإنجليزي والألماني لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما.

وشدد رومانو أن من المؤكد بقاء الجناح الأيسر البرازيلي مع ناديه الكتالوني حتى نهاية الموسم الحالي إذ يلعب على سبيل الإعارة.

🚨🔵 Understand Manchester City are discussing internally to buy Savinho and bring him back to the club next season. 🇧🇷 Premier League and Bundesliga clubs want to approach City Group with €30m proposals. In any case, Savinho will stay at Girona until the end of the season. pic.twitter.com/hRuepNvdD9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2023

وانتقل سافيو في الصيف الماضي إلى جيرونا على سبيل الإعارة من نادي تروا الفرنسي دون الكشف عن وجود أحقية أو إجبارية الشراء.

ويعتبر انتقال سافيو إلى مانشستر سيتي سهلا لأن مجموعة سيتي تملك نادي تروا وجيرونا وبالتالي لن يجد سيتي صعوبة في التعاقد معه.

ولدى حامل لقب الدوري الإنجليزي كل من جيريمي دوكو وجاك جريليش في مركز الجناح الأيسر الذي هو نفسه لسافيو، لكن لم يكشف موقف البلجيكي والإنجليزي في البقاء مع سيتي أو تغيير بيب جوارديولا المدير الفني للفريق مركز أحد من الثلاثي ليخترع شيء جديد في فريقه.

وتألق سافيو مع جيرونا إذ لعب 20 مباراة وساهم في 10 أهداف بواقع تسجيله 5 أهداف وصناعته 5 آخرين.

وتبلغ قيمة سافيو السوقية 30 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت".

ويحتل جيرونا وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة بالتساوي مع المتصدر ريال مدريد، لكن فارق الأهداف يصب لصالح النادي الملكي.