خبر في الجول – التشخيص المبدئي يؤكد صعوبة لحاق الشناوي وياسر إبراهيم بنهائي السوبر

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 10:44

كتب : أحمد الخولي

السوبر المصري - الأهلي - سيراميكا - محمد الشناوي - ياسر إبراهيم

أصبح الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم قريب من الغياب عن مواجهة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الفحوصات المبدئية تؤكد صعوبة لحاق الشناوي وياسر إبراهيم بمواجهة مودرن فيوتشر بسبب الإصابة.

وسيخضع الثنائي لأشعة للوقوف على موقفهم النهائي وتحديد مدة الإصابة.

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وحقق الأهلي أمس الإثنين الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتعرض الشناوي للإصابة في الشوط الأول وخرج ليحل مصطفى شوبير بدلا منه، كما تم استبدال ياسر إبراهيم للإصابة خلال الشوط الثاني ودخل رامي ربيعة بدلا منه.

وكان ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي قد قال في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "محمد الشناوي سيخضع لفحوصات عاجلة ولا يبدو أن هناك شيء خطير بشأن إصابته".

وتابع "لدينا مجموعة كبيرة من الحراس الأفضل. الشناوي تألق مؤخرا في كأس العالم للأندية ولكنه تعرض لإجهاد عضلي".

"لدينا مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحمزة علاء وكلهم على أفضل مستوى".

ويلعب الأهلي المباراة النهائية ضد مودرن فيوتشر يوم الخميس.

مودرن فيوتشر كان قد تأهل للنهائي بعد أن فاز على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13 بعد أن لعب كل منهما 17 ركلة، إثر نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ياسر إبراهيم محمد الشناوي كأس السوبر المصري الأهلي
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